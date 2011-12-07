Татарстанец пострадал в пьяной драке

Ночью 28 июня 19-летний житель поселения Русское Сиренькино Альметьевского р-на и его 36-летний товарищ устроили застолье с алкогольными напитками. Посиделки проходили на придомовой территории одного из местных строений. Между собутыльниками внезапно вспыхнула ссора, приведшая к драке.

В порыве ярости 19-летний молодой человек схватил находившийся рядом нож и ударил им своего друга в брюшную полость. Жертва агрессии была помещена в больницу.

Вскоре нападавший был задержан полицейскими. Ему инкриминируется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Согласно официальной информации, юноша находится под подпиской о невыезде.



