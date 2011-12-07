В РТ полицейский помог привезти в больницу документы для ребенка, нуждающегося в срочном лечении

В минувшую субботу, 27 июня, сотрудник дежурной части ОМВД РФ по Зеленодольскому р-ну старший сержант полиции Артем Никитин направлялся с работы домой. Возле магазина к нему обратился встревоженный гражданин.

Выяснилось, неизвестный нуждался в помощи. Ему требовалось доставить документы до хирургического отделения местного медицинского учреждения. В клинике пребывали его супруга и больной 18-месячный ребенок, готовившиеся к переезду в ДРКБ. Отец долгое время искал кого-нибудь, кто поможет в сложной ситуации. Но все, к кому он подходил с просьбой о помощи, не желали принимать участие в происходящем. В службе такси также не нашлось незанятых автомобилей. Увидев полицейского в форменной одежде, мужчина подбежал к нему в надежде, что последний откликнется на его беду и подскажет выход из сложившегося положения.

Никитин и отец малыша поехали вместе в лечебное учреждение. И успели вовремя привезти необходимые документы. Ребенок благополучно прибыл к месту назначения, где врачи оказали ему экстренную помощь.