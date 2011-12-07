Замглавы Роспотребнадзора по РТ: В детских садах пока запрещено объединять группы

Проверки в дошкольных учреждениях образования проводятся еженедельно. Специалисты смотрят наличие средств защиты, соблюдение сандезрежима.

— Радует, что если раньше нарушения мы находили в каждом третьем проверенном объекте, то сейчас регистрируем единичные случаи. В основном, это неиспользование индивидуальных средств защиты или долгое ношение масок, которые нужно менять. Также если на первом этапе снятия ограничительных мер были нарушения относительно проветривания помещений, то теперь их практически нет, — отметила Любовь Геннадьевна в своем выступлении.

Также Авдонина напомнила, что в настоящее время ограничений в работе детсадов не так много. Это запрет на объединение групп, как это происходит обычно в летний период, когда детей приходит меньше. А также на прием на работу лиц старше 65 и людей с хроническими заболеваниями.