Ученые Казанского университета нашли в пещере Крыма первозданную жизнь

Ученые Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета принимают участие в исследовании пещеры Таврида в Крыму.

Крымская пещера привлекла пристальное внимание ученых тем, что в ней обнаружились первозданные сообщества микроорганизмов. По этим живым организмам, как в путешествии на машине времени, можно изучать эволюцию жизни на Земле, отмечают специалисты. Изучение генома найденных организмов поможет узнать — какой же была жизнь на Земле до появления на ней человека.