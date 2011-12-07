В Бавлинском доме для престарелых создали сенсорные сады

В Бавлинском доме-интернате для престарелых и инвалидов для обеспечения активного долголетия своих подопечных внедряются новые технологии. В числе таких инновационных новинок - программа «Сады цветут, сердца отогревая». С помощью этой технологии обустраивается прилегающая к интернату территория, сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и соцзащиты Республики Татарстан.

В том числе созданы сенсорные сады-конструкторы. Несколько деревянных модулей, наполненных разнообразными природными материалами, например, галькой, корой деревьев, песком или даже соломой, образуют маршрут, по которому нужно ходить босиком. Подошва стопы благодаря этому массажу благотворно влияет на состояние внутренних органов человека.

Внедрение технологии осуществлено в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».