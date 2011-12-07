Эксперт: Очистные сооружения на М12 защитят местную водную экосистему

Строительство очистных сооружений на автомагистрали М12 защитит местную водную экосистему от загрязнений, считает доцент кафедры прикладной экологии Института экологии и природопользования КФУ Олег Никитин. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

«При строительстве автодорог для защиты водных объектов от загрязнения закладывают строительство очистных сооружений. Они, как правило, предусматривают очистку поступающих ливневых сточных вод от взвешенных веществ и нефтепродуктов», — сказал Никитин.

Эксперт также считает, что для корректного проектирования очистных сооружений необходимо определить количество и качество поступающих ливневых вод.