Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Эксперт: Очистные сооружения на М12 защитят местную водную экосистему

Для корректного проектирования очистных сооружений необходимо определить количество и качество поступающих ливневых вод.

Строительство очистных сооружений на автомагистрали М12 защитит местную водную экосистему от загрязнений, считает доцент кафедры прикладной экологии Института экологии и природопользования КФУ Олег Никитин. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

«При строительстве автодорог для защиты водных объектов от загрязнения закладывают строительство очистных сооружений. Они, как правило, предусматривают очистку поступающих ливневых сточных вод от взвешенных веществ и нефтепродуктов», — сказал Никитин.

Эксперт также считает, что для корректного проектирования очистных сооружений необходимо определить количество и качество поступающих ливневых вод.

КВ
Лента новостей