Заявки на фестиваль «Манзара» в Казани принимают до конца февраля

В Казани 5 июня на территории Старо-Татарской слободы впервые пройдет фестиваль-конкурс уличного танца и театра «Манзара». Мероприятие посвящено сказочному фольклору народов Поволжья.

Принять участие в конкурсе могут театральные и хореографические коллективы, а также сольные исполнители со всей республики. Заявки на участие принимаются до 28 февраля.

В день фестиваля исторические улицы и дворы Старо-Татарской слободы превратятся в сценические площадки. Победителей определят в трёх возрастных категориях по семи номинациям, среди которых народный танец, моноспектакль, кукольный театр и мюзикл в современной обработке. Фестиваль организован при поддержке Министерства по делам молодежи РТ.