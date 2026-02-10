Заявки на фестиваль «Манзара» в Казани принимают до конца февраля

news_top_970_100
Город
10 февраля 2026  10:06

В Казани 5 июня на территории Старо-Татарской слободы впервые пройдет фестиваль-конкурс уличного танца и театра «Манзара». Мероприятие посвящено сказочному фольклору народов Поволжья.

Принять участие в конкурсе могут театральные и хореографические коллективы, а также сольные исполнители со всей республики. Заявки на участие принимаются до 28 февраля.

В день фестиваля исторические улицы и дворы Старо-Татарской слободы превратятся в сценические площадки. Победителей определят в трёх возрастных категориях по семи номинациям, среди которых народный танец, моноспектакль, кукольный театр и мюзикл в современной обработке. Фестиваль организован при поддержке Министерства по делам молодежи РТ.

news_right_column_240_400
Новости
Бизнес в Татарстане массово переходит на «автоматизированную» систему налогообложения
Сельское хозяйство, IT и халяль: Минуллина назвала 3 направления для работы с Саудовской Аравией
Почему растет заболеваемость раком и как себя защитить
Скульптор Винера Абдуллина: Для меня Джалиль и Тукай - живые люди
Скульптор Винера Абдуллина: Для меня Джалиль и Тукай - живые люди
«Наш возраст прекрасен, он вовсе не третий»
«Наш возраст прекрасен, он вовсе не третий»
Роспотребнадзор по РТ: В республике нет заболевших оспой обезьян
Заявки на фестиваль «Манзара» в Казани принимают до конца февраля
Авиастрой и Ново-Савиновский: итоги года и перспективы
Авиастрой и Ново-Савиновский: итоги года и перспективы