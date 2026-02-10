Бизнес в Татарстане массово переходит на «автоматизированную» систему налогообложения

Предприниматели Татарстана активно переходят на Автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН). По данным банка «Ак Барс», являющегося одним из операторов системы, в начале февраля 2026 года количество её пользователей увеличилось более чем в семь раз по сравнению с декабрём 2025 года.

Как заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей при Раисе РТ Фарид Абдулганиев, рост популярности режима связан с законодательными изменениями, вступившими в силу с 1 января. Для предпринимателей на классической УСН началось поэтапное снижение лимита доходов для освобождения от НДС. В 2026 году этот порог составляет 20 млн рублей. Таким образом, бизнес с доходом от 20 до 60 млн рублей на УСН теперь обязан платить НДС и вести сложный учет.

В этих условиях ключевым преимуществом АУСН становится сохранение освобождения от НДС при доходе до 60 млн рублей. «АУСН сегодня — это легальная и стабильная «тихая гавань» в условиях меняющихся правил», — отметил Фарид Абдулганиев.

Режим предполагает полную цифровизацию: налог рассчитывается автоматически ФНС на основе данных из банка, отчётность минимальна, а предприниматели освобождены от уплаты страховых взносов за себя. При этом обязательным условием является ведение всех операций через расчётный счёт и использование онлайн-кассы. Бизнес-омбудсмен рекомендует предпринимателям консультироваться с экспертами при выборе оптимального налогового режима.