Сельское хозяйство, IT и халяль: Минуллина назвала 3 направления для работы с Саудовской Аравией

Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина обозначила три наиболее перспективных направления для расширения партнерства республики с Саудовской Аравией в интервью «Татар‑информ». В их число вошли агропромышленный комплекс, информационные технологии и индустрия халяль.

По словам Минуллиной, товарооборот между сторонами за первые девять месяцев прошлого года достиг 72,1 миллиона долларов. При этом подавляющая часть — 99% — пришлась на экспортные поставки из Татарстана, основу которых составили нефть и нефтепродукты.