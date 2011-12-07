Джастин Азеведо покинул «Ак Барс»

Причиной ухода форварда стали семейные обстоятельства. Последний раз Азеведо появлялся на льду 25 ноября во встрече против «Магнитки», после чего пропал из состава. Позднее стало известно, что игрок отправился в Канаду, а спустя месяц появилась новость о расторжении контракта. В этом сезоне действительно чувствовалось, что нападающий не в своей тарелке. Да, вопросов по самоотдаче к Азеведо, который, на секундочку, являлся самым высокооплачиваемым игроком команды, не было. Однако по стилю игры форвард был лишь блеклой тенью самого себя, например, в чемпионский сезон.

Напомним, что Джастин приехал в «Ак Барс» 6,5 сезона назад. Но Казань стала для него не первой точкой на европейской карте. Вспомним его карьеру: после десяти сезонов за океаном, в том числе четырех лет в АХЛ в составе «Манчестер Монаркс», хоккеист отправился в финскую SM-liiga выступать за «Лукко» из маленького 40-тысячного городка Раума. Азеведо стал в том сезоне вторым бомбардиром лиги, что привлекло внимание клубов КХЛ.

В сезоне-2013/14 Азеведо перебрался в пражский «Лев». Команда просуществовала лишь два года, но оставила яркий след в истории КХЛ, став первым иностранным клубом, дошедшим до финала Кубка Гагарина. В тот год записной аутсайдер многих удивил своим агрессивным хоккеем. Регулярный чемпионат «Львы» завершили пятыми в лиге, а в плей-офф поступательно грохнули «Медвешчак», «Донбасс» (эх, а вот ведь были времена и клубы в чемпионате!), а в финале конференции зарубились с «Локомотивом», дав Ярославлю зацепить всего один матч. А решающая серия с «Магниткой», пожалуй, одна из лучших финальных драм КХЛ: только сумасшедший настрой «Металлурга» на своем льду в седьмом матче позволил Кубку Гагарина остаться в России.

Но случилось так, что «Лев» канул в лету уже летом 2014-го. Причина для лиги классическая — проблемы с финансированием. Клубы КХЛ ринулись растаскивать хоккеистов из состава вчерашних финалистов. Поработал на этом рынке и казанский «Ак Барс», забравший Азеведо.

Так сложилось, что с легионерами в КХЛ совладать сложно. Подчас они выдают один-два ярких сезона, после чего-то ли их накрывает хандра по родине, то ли утомляют перелеты в Хабаровск и Нур-Султан, но былой зрелищности и свежести от них уже не ждешь. Да, бывают исключения, и казанский канадец с португальскими корнями Азеведо тому пример. За 6,5 сезона нападающий не просто проделал путь до основной ударной силы и капитанской нашивки на джерси, в те моменты, когда на льду нет Зарипова, он стал любимчиком казанской публики.

В текущем сезоне в «Ак Барсе» появились новые звезды в атакующей линии: тренд задают Стефан Да Коста и Найджел Доус. На этом фоне Азеведо опустили во вторую спецбригаду большинства, однако форвард все равно был ощутимо полезен, исходя из статистики набранных очков. Вполне возможно, что уход на роли второго плана тоже повлиял на хоккеиста, имеющего четыре титула лучшего бомбардира команды.

Можно предположить, что текущий сезон для 32-летнего хоккеиста и так был бы последним в «Ак Барсе». Тем не менее ярким уходом должна была стать победа в Кубке Гагарина. А сейчас в истории с расторжением контракта скорее больше вопросов и недосказанности. Например, почему Ази так официально и не попрощался с казанской публикой?

Свято место пусто не бывает — «барсы» продолжают идти к плей-офф и комплектуют состав. Место Азеведо в атаке отныне займет финн Харри Песонен. Чемпион мира в составе сборной Финляндии текущий сезон начинал в составе магнитогорского «Металлурга». Финн провел в КХЛ 33 матча, забросил 6 шайб и сделал 8 результативных передач. 10 декабря «Магнитка» объявила о расторжении контракта с хоккеистом, но долго оставаться в статусе безработного ему не пришлось. «Ак Барс» подписал игрока до конца сезона на достаточно скромную зарплату. Увидеть финна в действии мы сможем уже в новом году — вероятно, он дебютирует 6 января в домашней игре с «Динамо».