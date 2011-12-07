Татарстан на четвертом месте в стране по вводу жилья

Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Ильдус Насыров.

В Татарстане возвели 28 детских садов, рассчитанных на 5,3 тыс. ребят. Кроме того, завершилось строительство 10 школ на 10,7 тыс. учеников. За счет четырех республиканских программ через капитальный ремонт прошли 478 образовательных учреждений.

Большая работа проведена в сфере здравоохранения: республиканские программы предусматрели строительство 51 объекта, капитальный ремонт 23 и проектирование еще 13 объектов.

Строителям не удалось завершить начатое обновление в госпитале ветеранов войн, переоборудованном весной под временный госпиталь для пациентов с COVID-19. Но, по заверениям замминистра, работы на объекте будут окончены в январе грядущего года.

Вне программ на пр. Победы в Казани всего за 100 дней возвели новый корпус инфекционной больницы. Также построили радиологический корпус Альметьевского филиала республиканского онкодиспансера, хирургический корпус Альметьевской детской больницы и здание челнинского филиала онкодиспансера.

В сфере культуры и молодежной политики в Татарстане появились 12 сельских клубов, капитальный ремонт затронул 45 зданий. Строительство, реконструкция и капремонт коснулись 12 детских оздоровительных лагерей, 5 молодежных центров и 16 подростковых клубов - все благодаря республиканским программам. По федеральной программе завершается строительство 8 домов культуры, в том числе в Пестречинском, Тукаевском, Сабинском районах, и Набережночелнинского театра кукол.

Капитальным ремонтом удалось охватить более тысячи многоквартирных домов на сумму 6,5 млрд рублей. Полноценно запущена президентская программа «Наш двор».

В Татарстане введено более 2,6 млн кв. м жилья. Целевой показатель, установленный федеральными органами власти, в республике достигнут.

- На сегодняшний день Республика Татарстан занимает четвертое место в стране по объему вводимого жилья. У нас, по данным Татарстанстата, в среднем на одного жителя приходится 27,4 кв. м жилья, а по России - 26,3. В принципе, этот показатель не самый большой, но мы стремимся к тому, чтобы жилье строилось. Планы у нас очень большие, - сказал Ильдус Насыров.

Более того, в ПФО Татарстан лидирует по квадратуре вводимого жилья - это статистика за 11 месяцев.

В 2021-м начнется масштабная работа по реконструкции биологических очистных сооружений Казани. Появится станция водоподготовки в поселке Васильево. Капитальный ремонт запланирован в объемах не ниже 2020 года, также нет намерений снижать планку по вводу жилья.