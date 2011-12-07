Символы на столе: что значат кулич, творожная пасха и крашеные яйца для святого праздника

Пасхальное блюдо как весть о Воскрешении

Неизменные атрибуты одного из двух важнейших христианских праздников Пасхи — кулич, крашенные яйца и творожная пасха. Эти блюда стали традиционными для праздничного стола именно в православных странах, каждый элемент — это символ.

Есть предположение, что традиция дарить крашенные яйца друг другу на Пасху идёт от легенды о проповеди Марии Магдалины. Одна из учениц Иисуса, которую он исцелил от одержимости бесами, пришла к римскому императору Тиберию, принеся ему в дар яйцо. Почему его? Это тоже символ — жизни, которая до поры до времени сокрыта под скорлупой.

Мария рассказала императору о Воскрешении Иисуса Христа, а тот рассмеялся в ответ. Тиберий сказал, что верит в воскрешение так же, как и в то, что лежащее перед ним куриное яйцо покраснеет. Через мгновение яйцо стало красным, что стало доказательством божественной силы. В память об этом на Пасху красят куриные яйца.

Кулич же по сути своей хлеб. Он символизирует пищу во всех смыслах. Это хлеб праздничный — в честь, как мы уже сказали, одного из важнейщих христианских праздников. А поэтому он должен быть пышен, вкусен, сладок. На куличах выкладывают тестом или пишут каким-то другим «ХВ» — «Христос Воскрес!».

Слово «кулич» имеет греческое происхождение — оно пошло от kollikion, что значит «круглый хлеб». Греческое название вошло в другие европейские языки: есть и испанский kulich, и французский koulitch. Пасхою или паской называют кулич в южных областях России, творожных пасх там обычно не делают.

Ставя на пасхальный стол кулич, мы имеем упование, что и в нашем доме невидимо присутствует воскресший Господь, говорят Священники.

Млеко огустевшее

В Требнике — в церковной книге с правилами богослужения, упоминается «млеко огустевшее», то есть творог в форме усеченной пирамиды.

С древности молочные продукты наделялись сакральным смыслом. Множественные ритуалы, такие, как весенний обряд приветствия земли, первая вспашка поля, проводились с применением молока, творога и других продуктов, которые несли свое символическое значение. Творог — это больше, чем пища. Он вобрал в себя лучшее, что етсь в молоке — самое питательное и полезное для человека.

Творожная пасха тоже несет в себе главную мысль праздника — о Воскрешении Господнем. Оригинальная форма пасхи — усечённая пирамида, символизирующая Гроб Господень, в котором совершилось величайшее чудо Воскрешения Христа.

Традиционно для приготовления пасхи использовалась специальная разборная деревянная форма — пасочница. Сегодня мы используем также пластиковые.

Наверху пасхи, как и на куличе, обычно выкладывают буквы «ХВ», означающие приветствие «Христос Воскрес!». На боковых сторонах пасочницы по традиции делаются изображения креста, копья, трости, а также ростков и цветов, символизирующих страдания и воскрешение Иисуса Христа.

Рецепт семейной пасхи журналиста «Казанских ведомостей»

Журналист нашего издания Владимир Дынник поделился рецептом пасхи, которую делают в его семье. Приготовление ее давно стало семейным любимым ритуалом подготовки праздничного стола, говорит он.

Итак, вам понадобится один килограмм творога, одна пачка сливочного масла, две банки сгущенки, 500 г кураги, 300 г миндаля, немного изюма для выкладки букв. Пластмассовую сборную форму для пасхи можно купить в церковных лавках. А магазинный творог заменить своим, сваренным из нескольких упаковок кефира, получается даже вкуснее.

Курагу замачиваем, миндаль обжариваем, банки со сгущенкой отвариваем 1,5 часа (можно сразу купить вареную).

Разминаем творог с маслом и сгущенкой. Удобнее — миксером или блендером.

Мелко режем курагу, добавляем ее в полученную творожную массу. Туда же отправляем измельченный поджаренный миндаль.

Стенки формы будущей пасхи собираем, застилаем марлей, укладываем туда творожную массу.

Сверху ставим гнет, чтобы из творога вышла лишняя влага. На двое суток помещаем в холодильник.

В Светлое Христово Воскресение вынимаем пасху из формы. Изюмом выкладываем буквы ХВ: «Христос Воскресе!»

Ваша семья и гости праздника попробуют ее с большим удовольствием. Кстати, красиво окрашенное яичко и кусочек пасхи едят первыми перед основными блюдами. Как правило, гости потом обязательно просят рецепт, говорит Владимир Дынник.