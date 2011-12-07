Власти Татарстана потратят на летнюю оздоровительную кампанию 1,6 млрд рублей

Власти Татарстана потратят 1,6 млрд рублей на летнюю оздоровительную кампанию 2020 года, что на 5% больше, чем в прошлом году, сообщил министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

«Предполагаемый охват организованными формами отдыха летом 2020 года составит 82,8 тыс. человек. В том числе 65,8 тыс. детей смогут отдохнуть в стационарных оздоровительных лагерях и в лагерях на черноморском побережье Краснодарского края и Крыма», — уточнил министр.

Республика профинансировала 13,2 тыс. путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также организовала летний отдых для более тысячи детей с ограниченными возможностями здоровья.