За пять дней в РТ проголосовало 1,8 млн человек

Об этом сообщил в ходе заседания ЦИК РТ ее председатель Андрей Кондратьев. В общей сложности в республике насчитывается приблизительно 2,9 млн граждан, обладающих правом голоса.

«Безусловно, вся страна следит за ходом общероссийского голосования. Голосование идет активно, в штатном режиме», — отметил Кондратьев.

Среди проголосовавших 134 613 человек отдали свой голос в отдаленных населенных пунктах. Еще 206 176 человек проголосовали на дому.

Андрей Кондратьев напомнил, что 1 июня прекратят работу избирательные участки на открытом воздухе, однако до 17 часов сохраняется возможность подачи заявки для голосования на дому.