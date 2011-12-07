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Татарстан принес в копилку России золото EuroSkills по мобильной робототехнике и инженерному дизайну

Участников конкурса профессионального мастерства из России с победой поздравил Президент Татарстана.
Золотые медали по компетенциям «Мобильная робототехника» и «Инженерный дизайн CAD» получили татарстанцы в составе сборной РФ на чемпионате по профессиональному мастерству EuroSkills в Венгрии. В компетенции «Инженерный дизайн CAD» первое место взял татарстанец Альберт Минеев, лучшими в «Мобильной робототехнике» стали Павел Фадеев и Андрей Дюбанов. Об этом сообщается на сайте World Skills Russia.Президент Татарстана Рустам Минниханов на своей странице в Instagram поздравил российских участников соревнований с победой. Россия впервые заняла первое место в медальном зачете чемпионата про профессиональному мастерству EuroSkills Budapest 2018. Команда РФ также взяла наибольшее число золотых медалей среди 29 стран-участниц.
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