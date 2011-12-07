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Насибуллина: Съесть кусок масла, чтобы не опьянеть – плохая идея

Главный токсиколог РТ рассказала, как избежать неприятных последствий от алкогольных застолий.

На вечеринке лучше придерживаться одного вида алкоголя, советует главный токсиколог РТ Налия Насибуллина в интервью ИА «Татар-информ».

«Если вам уж очень нужно выпить, какая-то вечеринка и нельзя отказаться, то придерживаемся одного вида алкоголя, если все-таки выбор пал на употребление. Смешивание не только алкоголя, но и запивание, и закуски тоже должны быть выбраны с умом», — рассказала Насибуллина.

Кроме того, она развеяла миф о том, что съеденный кусок сливочного масла перед застольем, поможет не опьянеть. По словам спикера, жирное действительно замедлит действие алкоголя, но как только масло растает, весь выпитый спирт всосется в кровь, организм в один момент получит большую дозу алкоголя, что может закончится плохо.

КВ
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