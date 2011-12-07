В Татарстане в обсервациях продолжают изоляцию 338 человек, сообщила руководитель Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина.

Всего в татарстанских обсервациях было размещено 825 человек.

В общем, в условиях изоляции на дому находятся около 10 тыс. человек: 2 379 человек– контактировавшие с больными коронавирусом, 10 человек — прибывшие из-за рубежа, 7 611 человек — прибывшие из регионов РФ.

«Итого 10 338 человек на изоляции», — уточнила Патяшина.

Нарушение режима изоляции было выявлено в16 случаях в Альметьевском и Зеленодольском районах, в Казани, в Лаишево и Набережных Челнах.