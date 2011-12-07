Что оставил нашему микрорайону чемпионат мира по футболу

Микрорайон, где я живу, находится на границе Московского и Ново-Савиновского районов, второй из них стал одним из центров притяжения многочисленных гостей города, приехавших на спортивное событие мирового масштаба.Прежде всего чемпионат подарил нам уникальный променад на Декабристов - бульвар «Фестивальный». На его территории расположены арт-объекты, посвященные FIFA-2018, символизирующие интернациональность нашего города. Сейчас эта площадка стала любимой прогулочной зоной не только для нас, жителей ближайших домов, родителей с детьми, молодежи, пенсионеров, но и для многочисленных туристов, а также горожан, приезжающих сюда из всех уголков Казани.На перекрестке улиц Сибгата Хакима и Бондаренко проезжую часть оформили по новым, модным стандартам - старые серые унылые гаражи разрисовали яркими граффити с изображением пальмовых листьев и черно-белым принтом. Стена сразу ожила и засветилась на гаджетах болельщиков всего мира, став популярной фотозоной Казани.В моем микрорайоне масса стильных новостроек, так называемых панорамных домов. Особенно много их на улицах Меридианная, Сибгата Хакима и Мусина. Ночью они так ярко освещаются, что их видно с любой точки на Кремлевской набережной. На первых этажах этих современных домов расположились рестораны и кафе, которые пользуются большим спросом у гостей Казани и жителей города благодаря своему интерьеру и вкусной еде.Чемпионат оставил нам много велосипедных дорожек. На берегу Казанки появились спортплощадки для игры в волейбол, а также спуск к реке, с которого удобно кормить уток. Еще микрорайон стал очень чистым и озелененным. Сейчас мы ждем, когда воплотится в жизнь проект бульвара на улице Абсалямова. Надеемся, после реконструкции этот участок тоже станет более современным и удобным для отдыха. Приятно, что стилистика бульвара будет посвящена татарской культуре и знаменитому татарскому писателю Абдурахману Абсалямову. А благоустройство планируют завершить к середине 2019 года.