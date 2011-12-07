Первая в РФ электронная таможня заработала в Приволжском федеральном округе

От Татарстана в форуме принял участие начальник Набережночелнинского таможенного поста Татарстанской таможни РТ Роберт Мифтахов, сообщает ИА «Татар-информ».Старт работе первой в России электронной таможни дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. От имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова его заместитель Олег Машковцев отметил, что Президент России объявил курс на цифровизацию экономики. Ранее в ПФО действовали 53 места таможенного оформления. Теперь, замкнув на себя почти весь документооборот с участниками внешнеэкономической деятельности, Приволжская электронная таможня стала единым окном декларирования, в котором исключается личный контакт с заявителем.Открытие Приволжской электронной таможни - это способ улучшить инвестиционный климат и снизить административные барьеры, что позволит увеличить скорость оформления товаров и обеспечить единообразие при совершении таможенных операций.Электронная таможня призвана уменьшить влияние субъективных факторов на принятие решений в ходе таможенного контроля и автоматизировать наиболее важные операции.Приволжская электронная таможня (ПЭТ) - один из 16 региональных центров электронного декларирования, которые создаются в соответствии с Комплексной программой развития Федеральной таможенной службы на 2018 - 2020 годы, сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО. С января по сентябрь 2018 года таможенными органами Приволжского региона было выпущено почти 270 тыс. деклараций на товары. Среднесуточное количество деклараций составляло около 1000 - 1200 штук.