Не бабушкино место: казанцам предложили запустить мероприятия во дворах, чтобы сблизиться с соседями

Двор безопасности

«Дворовая культура, которая сложилась в советское время, когда во дворах проводились спектакли, когда люди общались и не боялись проводить мероприятия, была утрачена из-за сложных 90-х. Двор стал опасным местом, некомфортным и люди перестали доверять этому пространству», — начал свою речь Олег Гордиенко, ведущий архитектор-градостроитель программы «Наш двор».

Сейчас в казанских дворах прокладываются освещенные тротуары до школ, детских садов, магазинов и остановок, чтобы люди не боялись ходить в позднее время. Но самое главное, что ощущение безопасности не построить. Оно появляется, когда житель знает своих соседей, может выйти во двор и поздороваться со всеми. Поэтому заниматься просто благоустройством дворов недостаточно, нужно работать и над дворовыми мероприятиями. Именно такую задачу поставили в этот раз перед собой эксперты программы «Наш двор».

Фото предоставлено программой «Наш двор» Фотограф: Эдуард Умедбаев

«Мы провели, например, городской ар-фестиваль на улице Подлужная 40. Задумали провести рисование мелками на асфальте, поставили диджейский пульт, фуд-трак. Для этого мы определили двор, в который людям было бы удобно попасть. Для этого нам нужно было асфальтовое поле, чтобы дети могли порисовать, внутри двора есть большая парковка. Мы договорились со старшими по домам, что на время мероприятия все уберут свои машины», — рассказал Гордиенко.

Итогом такого арт-фестиваля стало огромное цветное полотно, которое нарисовали художники, дети и их родители. В итоге жители познакомились друг с другом, а после провели во дворе театральное мероприятие, где актеры театра Камала рассказывали детям об истории их улицы, была организована также художественная выставка.

Двор как место встречи

Очевидно, что объединиться люди во дворах могут только благодаря совместным мероприятиям. Это создает развитие общества, где каждый может начать искать себя с юных лет. Дети могут проникнуться к искусству, музыке или спорту, досуг себе смогут найти и пенсионеры, которым скучно сидеть дома одним.

«Мероприятия нужны для того, чтобы люди создавали себе удобные условия для жизни. Мы, например, поставили беседку, а жители сами уже туда принесли мангал и жарили шашлыки. Для того, чтобы они любили свой двор и объединяли досуг. Потом они может, захотят сделать свой бизнес, среди художников или поэтов может взойти новая звезда», — добавил Олег Гордиенко.

Фото предоставлено программой «Наш двор» Фотограф: Эдуард Умедбаев

Что сейчас могут сделать все казанские жители — проявить инициативу с запросом о мероприятии в программе «Наш двор». 17 декабря в Национальной библиотеке пройдет специальный воркшоп с экспертами, которые имеют большой опыт в организации событий. Автору лучшей идеи мы помогут с ее реализацией, доработают вместе с экспертами и выделят финансирование. Нужно подать заявку на сайте «Наш двор» и собрать свою команду из 5-7 человек, либо зарегестрироваться самостоятельно.

«Не хватает общения, именно общения. И люди идут с удовольствием на совместные действия, потому что как раз это дает ощущение общности. Я приду обязатеельно со своей идеей и мы постараемся в нашем дворе ее реализовать», – сказала одна из жительниц Казани Людмила.

Айгуль Латыпова, директор Дирекции парков и скверов Казани, предложила казанцам рассмотреть в пример такие зимние события: украшение елки, фестиваль снежных фонариков, зимний пикник, сделать декор «Звезды в окнах», своп елочных украшений, сыграть в «тайного Санту», провести показ новогодних мультфильмов, устроить конкурс на лучшего снеговика, сыграть в хоккей, снежки, провести лекции о правильном кормлении птиц или сделать скворечники.

Но важно помнить, что о своих намерениях необходимо предупредить УК, либо ТСЖ или администрацию. Время проведения мероприятия не должно совпадать со «временем тишины», также нужно больше внимания уделить информированию жителей и учесть погоду.

Двор для соседей

В пример жителям Казани привели развитие жизни дворов в Набережных Челнах. Там летом проводили кинопоказы, ставили театральные постановки. В 2022 году с июня по сентябрь провели 84 мероприятия, их посетили больше 18 тыс. Человек. Самое большее количество людей собирали кинопоказы, на которые приходили жители всех возрастов. Об опыте Набережных Челнов рассказала Юлия Ахметзянова, координатор проектов штаба «ГЭС. Перезагрузка».

«Когда мы спросили у жителей нового города, что они думают о ГЭСе, они сказали, что это „грусть, тоска, бабушки и коты“. Когда мы разговаривали с гэсовцами, почему они не уезжают и здесь живут, они говорили, что здесь уютно, зелено и тихо. Выясняется, что помимо бабушек и котов на ГЭСе живут молодые семьи и студенты. Самые активные из них очень хотят сберечь благоустройство дворов и насытить его событиями. Мы начали показывать кино и мультфильмы во дворе. Потом очень неожиданно было увидеть во дворе струнный квартет камерного оркестра, эту традицию очень захотелось продолжить жителям», — сказала Юлия.

Фото предоставлено программой «Наш двор» Фотограф: Эдуард Умедбаев

Также на ГЭСе организовали литературно-музыкальный вечер с ламповой атмосферой, где был открытый микрофон, а челнинские поэты исполняли свои стихи под аккомпанемент живой музыки.

«В 2023 году мы с папами и дедушками установим лоток с крышей для бабушек, чтобы им было комфортно торговать своим урожаем весной, летом и осенью. У нас есть активные мамы, которые вышли к нам с предложением. Они хотят создать дворовую арт-галерею, организовывать там выставки. Ну а молодые папы уже дали идею на создание зимнего театра во дворе, и 25 декабря мы откроем свою лабораторию по созданию этого спектакля», — добавила координатор проектов Набережных Челнов.

Также опытом создания мероприятий в жилых дворах поделилась Дарья Райкова, генеральный директор организации «Соседский центр» в Тюмени.

«Нам часто поступал вопрос, есть ли запрос у общества на развитие дворовых территорий? Полагаясь на свой опыт, я скажу, что такой запрос есть. Мы используем все возможные связи общения с нашими жителями, это месседжеры и социальные сети. Мы видим, что нужно жителям и закрываем эти нужды через правильную архитектуру, либо дополнительные сервисы. И дворовую культуру мы тоже начали развивать с мероприятий во дворах. Но мы делаем акцент не только на развлекательных событиях, но делаем и спортивные соревнования, любим делать мероприятия с фишкой, например, делаем уже много лет пенные вечеринки», — рассказала Райкова.

Фото предоставлено программой «Наш двор» Фотограф: Эдуард Умедбаев

Организовывая эти дворовые мероприятия, сотрудники компании придумали «Соседский цент». Это место, где творческие люди двора могут собраться, обсудить идеи или провести досуг. Этот центр стал местом притяжения всех инициативных соседей. Там работают комьюнити-менеджеры, это сами жители района. А другим жителям, которые хотят организовать любое мероприятие, площадка дается в аренду. Аренда может быть как на возмездной основе, так и на безвозмездной. То есть, если сосед не извлекает социальную выгоду, то площадку дают бесплатно.

«На сегодняшний день „Соседский центр“ это полезное пространство для жителей. Они там встречаются, проводят время, обсуждают идеи. Там у нас работает центр копировальных услуг, есть зоны для проведения спортивных мероприятий, лекций. Мы предусмотрели места для постоматов, здесь жители могут временно оставить цветы или рыбок, на время своего отъезда», — добавила директор «Соседского центра».

Таким образом, у жителей дворов есть множество возможностей, чтобы объединяться, делать свою жизнь и жизнь своих близких насыщеннее и интереснее. Инициативность — главный фактор развития, который и повлияет на дальнейшую жизнь дворов.