Сохранить родной язык поможет союз «бумаги» и «цифры»

Вице-президент Академии наук РТ и руководитель ТРО ПАНИ, доктор экономических наук Вадим Хоменко подвел итоги года, также был принят комплексный план работы ТРО ПАНИ на 2022 год.

В рамках заседания по предложению руководителя гуманитарного отделения ТРО ПАНИ Альфии Галимуллиной прошел круглый стол «Роль родных языков в формировании культурной личности». В обсуждении актуальных проблем сохранения и развития языков, национальной литературы приняли участие доктор исторических наук, действительный член Академии наук РТ Индус Тагиров, доктор исторических наук, профессор, ректор Института культуры мира ЮНЕСКО, президент Международной гуманитарной академии «Европа-Азия», посол мира UPF Энгель Тагиров, народная артистка РФ и РТ, профессор КазГИК Винера Ганеева, начальник комитета по работе с татарскими краеведами исполкома Всемирного конгресса татар, председатель Общества татарских краеведов Альберт Бурханов и другие эксперты.

- Потребность знать свой язык – это зов предков. Вызовы сегодняшнего времени – глобализация, цифровизация. Эти глобальные проблемы касаются не только татарского языка, но и всех языков мира. В Татарстане много делается для сохранения национального разнообразия народов, проживающих на территории нашей республики. Как точно отметил в своей статье «Татары: верность традициям, уверенность в будущем» Президент Татарстана Рустам Минниханов, «Мы не ждем, что нам принесут на блюде рецепты счастья. Мы можем сами взять на себя ответственность и за сохранение языка, и за сохранение традиций, и за передачу будущим поколениям того, чем мы дорожим как народ», – рассказал Энгель Тагиров.

Профессор кафедры татарской литературы института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Фоат Галимуллин провел интересный экскурс в историю с древнейших времен до наших дней:

- Один из важных периодов развития татарской культуры, литературы – начало XX века. Тогда в литературу пришла талантливая, передовая молодежь. Профессура Императорского Казанского университета обратилась к императору с просьбой о выпуске татарских газет. В 1905 году Николай II был вынужден разрешить издание газет, журналов на национальных языках. Сразу появилось много татарских газет. Все это стало мощным стимулом для развития национальной литературы, поэзии. Появился профессиональный татарский театр, а значит, стала развиваться и национальная драматургия.

До 1929 года татары писали, читали с использованием арабской графики. Она идеально приспособлена к татарскому языку, там все звуки получают отображение в буквах. Но в 1929 году взялись за перевод татарского алфавита с арабской графики на латиницу. Это решение вызвало множество споров в обществе. В 1939 году татарский алфавит перевели на кириллицу. Эти перемены привели к тому, что татары не могли читать, писать ни на латыни, ни на кириллице.

Главный редактор газеты «Казанские ведомости», президент Ассоциации издателей и распространителей печатной продукции РТ Венера Якупова свое выступление посвятила наболевшим проблемам распространения печатной продукции.

- Татарстан всегда считался самым читающим регионом, но сейчас мы занимаем 70-е место в России и находимся на последнем месте в Приволжском федеральном округе по обеспеченности населения киосками по распространению печатной продукции. С 2016 по 2019 год число специализированных киосков в республике сократилось вдвое. Сейчас в Татарстане 189 киосков, в Казани – 125. В Татарстане 150 книжных магазинов – они представляют крупные российские сети, а у Татарского книжного издательства всего три маленьких магазина в Казани и нет своей национальной книжной сети. Нужны большие современные книжные магазины, где можно не только приобрести книги, газеты, журналы, но и по общаться с писателями, поэтами, обсудить книжные новинки.

В республике необходимо создать современную сеть распространения печатной продукции, начать формировать в общественной среде моду на чтение, принять государственную программу по поддержке чтения среди населения республики, особенно среди молодежи, – подчеркнула Венера Якупова.

- Такие примеры в России есть. В Воронеже установлены стеклянные киоски площадью 25 квадратных метров. Формат киосков: «возле вашего дома». Там газеты, журналы, книги, Wi-Fi, кофе, сопутствующие товары. Через такие киоски проходит большой поток покупателей.

В Татарстане нужна республиканская программа по поддержке распространителей печатной продукции как социально значимой отрасли. Главный посыл программы: «Читать – это модно! Читать – это круто!» Нашу идею поддержал Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин на встрече с представителями СМИ.

Еще один важный момент – необходимо достичь союза «бумаги» и «цифры». Это возможно. Все разговоры о том, что в самом ближайшем будущем вся пресса уйдет в интернет, выгодна лицам, заинтересованным в развитии интернет-торговли. И чем больше об этом говорят, тем больше люди в это верят и перестают читать бумажные газеты и журналы. Так идет планомерная борьба с печатной прессой за рекламу. Но мало кто информирован, что рекламодатели продолжают размещать большое количество рекламы на печатных носителях. Мы не отрицаем интернет, но хочется, чтобы отношения между «цифрой» и «бумагой» были гармоничными. Только так сможем возродить традиции чтения, которые всегда были сильны в нашей республике.