Казанские школы и детсады 4 февраля откроются в обычном режиме

Учебный день 4 февраля в общеобразовательных школах и детских садах Казани пройдет в очном формате. Соответствующее решение опубликовано в официальном Телеграм-канале мэрии города.

Вместе с тем занятия в учреждениях дополнительного образования — спортивных, музыкальных, художественных школах и школах искусств — будут организованы в дистанционном режиме. Дистанционно также пройдут мероприятия в домах культуры и подростковых клубах.

Мэрия Казани рекомендует жителям заранее планировать маршруты передвижения, учитывать текущие погодные условия и по возможности воздержаться от лишних поездок.