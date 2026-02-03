Казанские школы и детсады 4 февраля откроются в обычном режиме

news_top_970_100
Республика
3 февраля 2026  12:44
Автор:
Владислав Косолапкин

Учебный день 4 февраля в общеобразовательных школах и детских садах Казани пройдет в очном формате. Соответствующее решение опубликовано в официальном Телеграм-канале мэрии города.

Вместе с тем занятия в учреждениях дополнительного образования — спортивных, музыкальных, художественных школах и школах искусств — будут организованы в дистанционном режиме. Дистанционно также пройдут мероприятия в домах культуры и подростковых клубах.

Мэрия Казани рекомендует жителям заранее планировать маршруты передвижения, учитывать текущие погодные условия и по возможности воздержаться от лишних поездок.

news_right_column_240_400
Новости
В Казани 106 домов признаны аварийными: город готовится к новому этапу расселения
В Казани назовут лауреатов премии «Научный прорыв» и обсудят технологии будущего
Таланты начинаются со школы: как в Татарстане воспитывают будущих ученых
В Татарстане растут инвестиции в науку и число ученых
Выпускникам Татарстана дадут дополнительные баллы для поступления в медвузы
Казанские школы и детсады 4 февраля откроются в обычном режиме
Февраль и морозом ударит, и вьюгами заметет, и без капели не обойдется
Февраль и морозом ударит, и вьюгами заметет, и без капели не обойдется
Спасены пернатый хищник и ночная летунья: как казанцы помогали диким животным