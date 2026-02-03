Февраль и морозом ударит, и вьюгами заметет, и без капели не обойдется

Февраль перенимает эстафету зимы у снежного и морозного января - оба эти зимние месяцы очень близки по своим характеристикам. Лютые морозы февраля ничуть не уступают знаменитым январским, а февральские метели примечательны особой суровостью и основательно переметают дороги. Не случайно февраль исстари называли лютень и снежень.

Об этом рассказала наш постоянный консультант - заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.

​​​​​​Фото: Фарит Муратов

Средний температурный режим февраля составляет по Казани 9,7 градуса мороза. Преобладающие ночные температуры - минус 15 - 20 градусов, дневные - минус 5 - 10 градусов. Но при похолоданиях температура ночью может понижаться до отметок ниже 30 - 35 градусов и днем не подниматься выше минус 20 градусов. По климатическим особенностям на территории Татарстана в феврале выпадает в среднем 37 миллиметров снега.

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра России, на нынешний февраль средняя температура месяца и количество осадков ожидаются в пределах многолетней нормы.

В преддверии февраля январь не на шутку разошелся в штормовой погоде и помучил нас температурными качелями. Мы пережили несколько волн холода, правда, повышения температуры немного недотянули до оттепели. Прошли сильные снегопады, дороги задували метели со штормовым ветром.

И в первые дни февраля под влиянием южного циклона в отдельных районах Татарстана отмечалась облачная погода с сильными снегопадами и метелями с ухудшением видимости. Произошло очередное понижение температуры: минимальные ночью опускались до 6 - 11, в северных и западных районах - до 15, максимальные днем - до 5 - 10, местами в западных районах - до 13 градусов мороза. Дорожные службы усиленно боролись со снежными заносами.

С 3 по 7 февраля прогнозируется очередное ультраполярное вторжение холода - в ночные и утренние часы до 20 - 25, местами до 30 градусов мороза. После кратковременного повышения температурного фона ожидается еще одно понижение температуры до 15 - 30 градусов. С небольшими перерывами будет идти снег.

С середины месяца погода начнет формироваться под влиянием юго-западных воздушных потоков. Постепенно морозы будут отступать, и прогнозируется преобладание слабоморозной погоды с чередой оттепелей. Южные циклоны принесут осадки в виде снега, переходящего в мокрый снег. Похоже, в последующих погодных процессах февраль продолжит проявлять свой неустойчивый характер - на дорогах будут и гололедица, и снежная каша, и лужи.

К концу месяца отчетливо будет чувствоваться приближение весны, ведь долгота дня по сравнению с самыми короткими декабрьскими днями увеличится уже на три с половиной часа. К этому времени существенно возрастает приток солнечной радиации к земной поверхности. На солнце воздух частенько прогревается до оттепелей, которые и начинают «сшибать рога зиме». По этой же причине прозвали февраль в народе меженью - календарной межой между зимой и весной.

Примечательно, что все народные приметы февраля направлены на угадывание погоды теплого времени года, потому что «февраль рисует, малюет, красную весну чует». Самые знаменательные дни, утверждающие скорый приход весны: 6 февраля - Аксинья-весноуказательница, 15 февраля - Сретенье, когда «зима с весной встречаются». В эти праздники радовались высокому снегу - предвестнику богатого урожая. В нынешнем году высота снега на полях уже более чем в два раза превысила обычную норму. Конечно, и февраль добавит снега, поэтому хорошему урожаю быть!

Но не стоит забывать, что в феврале зима еще не сдается - впереди по народному календарю несколько знаменитых морозных дат. Это тимофеевские морозцы со дня Тимофея-полузимника, 4 февраля. 17 февраля наступит студеный Николай с никольскими морозами. 24 числа приходят крутые власьевские морозы, которые иногда длятся до конца месяца.

Приводим данные по рекордам февраля из климатического архива по г. Казани за 145-летний ряд наблюдений. Самый теплый февраль со среднесуточной температурой 2,4 градуса мороза отмечен в недавнем 2021 году, cамый холодный февраль со среднесуточной температурой минус 21,6 - в 1954 году.

Из последних лет весьма морозным оказался весь февраль 2011 года - в третьей декаде было побито целых шесть рекордов по абсолютному минимуму. Стоит вспомнить и редкий по продолжительным холодам 1976 год. На метеостанциях Казани 4 дня подряд, с 5 по 8 февраля, отмечались самые низкие температуры для этих дат - они оказались на 8 градусов ниже многолетней нормы. Столбики термометров опускались до 36 градусов мороза. Холоднее в первой декаде февраля было только в отдельные дни 1929, 1953 и 1967 годов.

Февраль богат и на рекорды тепла. Запомнились длительные оттепели в третьей декаде 2015 и 2020 годов с максимальными температурами от 3 до 5,7 градуса тепла. Эти показатели вошли в климатические летописи как самые высокие за весь период наблюдений с 1881 года.

Самая высокая температура в феврале по г. Казани отмечена 21 февраля 2020 года - воздух прогрелся до плюс 5,7 градуса. А абсолютный минимум дня, самая низкая температура воздуха - 39,9 градуса мороза - приходится на 12 февраля 1930 года.

