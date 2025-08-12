Минниханов обсудил развитие дорожной сети Татарстана с главой «Автодора»

12 августа 2025  11:24

В Казани состоялась рабочая встреча Президента Татарстана Рустама Минниханова с председателем правления ГК «Российские автомобильные дороги» Вячеславом Петушенко. Переговоры прошли в Доме Правительства республики при участии первого вице-премьера Рустама Нигматуллина и министра транспорта РТ Фарита Ханифова.

Ключевыми темами обсуждения стали перспективы развития дорожной инфраструктуры региона, включая строительство и модернизацию федеральных трасс. Особое внимание стороны уделили подготовке к международному автопробегу БРИКС-2025, который стартует 9 августа по маршруту Екатеринбург-Москва.

«Автодор» выступил инициатором проведения этого престижного мероприятия, часть которого пройдет по скоростным магистралям компании. Сегодня в столице Татарстана состоится торжественный старт второго этапа пробега по направлению Казань-Москва.

