Гости Старо-Татарской слободы за прошлый год съели более тонны чак-чака

В Казани в настоящее время активно реализуется развлекательно-познавательная программа «Лето в слободе».

Почти каждый день на этой исторической территории в центре города проводятся интересные бесплатные мероприятия для всех желающих.

В Старо-Татарской слободе можно поучаствовать в мастер-классах по изготовлению вещей из дерева или кожи, сыграть в шахматы с тренерами, посетить детскую программу «Казан песиләре» («Казанские котята»), посмотреть кино во дворе дома Марджани, научиться рисовать или фотографировать, а также послушать музыку и потанцевать.

Организаторы проекта - префектура «Старый город» и МБУ «Историческая среда».

Благодаря стабильному турпотоку в Старо-Татарской слободе активно развивается и местный малый бизнес. Как пример - здесь находится воссозданная древнетюркская юрта, ее изготовили по технологиям VIII - XII веков. С ее устройством познакомились более 5000 человек.

В Доме-музее купца Муллина этим летом запустили интерактивный спектакль «УнБеренче театр», в рамках которого гости пьют чай, примеряют купеческие костюмы и делают фото. Проект уже оценили около 1700 человек.

Скоро откроется музей чувств «Взгляд в темноту» - первый в Татарстане и пятый в России. Особенность его в том, что посетители ничего не видят, они познают через осязание, запахи и звуки. И гидами в нем станут незрячие люди.

Как сообщила на «деловом понедельнике» директор МБУ «Историческая среда» Элина Табакчи, это позволит посетителям по-новому воспринимать окружающий мир, иначе смотреть на доступность городской среды и отношение к людям с ОВЗ.

Большой популярностью пользуются и музеи с гастрономическим акцентом. Достаточно привести некоторые цифры, характеризующие аппетит гостей Старо-Татарской слободы. За весь прошлый год они съели 1124 кг чак-чака, 130 кг пастилы и выпили 12000 литров чая.

Всего Старо-Татарскую слободу обычно посещают более 120000 человек в год, а по озеру Кабан на прогулочных катерах катаются 50000 пассажиров.

Казанцев и гостей города ждут еще интересные события в этом месяце:

26 - 29 августа - фестиваль «Печән базары», тема которого - «Татарский дом - традиции, ремесла, ярмарка и музыка»;

27 августа - фестиваль «Единство в многообразии» с концертами и выставками;

29 августа - Мавлид ан-Наби (или день рождения пророка Мухаммада) также с концертами, халяль-маркетом и мастер-классами.

А в День города на площадках слободы пройдет фестиваль «Милли кием». Это показы татарской моды, музыка и, конечно, народные гулянья. Улица Марджани станет пешеходной зоной с концертами, ярмаркой и дискуссиями на культурологические темы. А вечером марафон праздничных городских мероприятий продолжит фестиваль народного песенно-танцевального искусства «Казан сөлгесе».