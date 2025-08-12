Рынок аренды жилья в Казани: каждый шестой арендодатель снижает цену

Согласно данным сервиса Яндекс Аренда, в июле 2025 года 16,4% собственников жилья в Казани уменьшали стоимость аренды в своих объявлениях. Средний размер скидки составил 11,2% от первоначальной цены.

Студии — лидеры по скидкам

Наибольшие уступки арендодатели делают при сдаче студий — в 17,6% таких объявлений фиксировалось снижение цены со средним дисконтом 13%. Чуть менее активно скидки предоставлялись для двух- и трехкомнатных квартир (по 17,4% объявлений со снижением на 11,3% и 11,1% соответственно). Меньше всего корректировок цен наблюдалось в сегменте однокомнатного жилья — 14,1% объявлений со средним снижением 11,1%.

Динамика цен

В подавляющем большинстве случаев (82,4%) цены в казанских объявлениях оставались неизменными. Лишь в 1,2% случаев арендодатели повышали ставки — в среднем на 14,3%.

Сравнение с другими городами

Ситуация в Казани выглядит более стабильной по сравнению с другими миллионниками, где доля объявлений со снижением цены достигает 25,8%. При этом средний размер скидки в мегаполисах несколько ниже — 9,4%.

Эксперты отмечают, что сезонный рост предложения часто вынуждает собственников идти на уступки. «В горячий период арендаторам стоит внимательно отслеживать динамику цен — перспективные варианты могут стать доступнее уже в первые дни размещения», — советует Роман Жуков, руководитель Яндекс Аренды.

Среди городов с наиболее значительными скидками Казань занимает первое место (11,2%), опережая Воронеж и Челябинск (по 10,8%). В Санкт-Петербурге и Новосибирске средний дисконт скромнее — 8,3% и 8,6% соответственно.