В Казани запустили проект для школьников «Подростковая дирекция»

12 августа 2025  10:27
Автор:
Дмитрий Смирнов
Автор фото: Фарит Муратов

Он предполагает, что подростки могут и заработать, и развить свои лучшие качества.

Про недавно стартовавший проект «Подростковая дирекция», организованный совместно Дирекцией парков и скверов города и детской общественной организацией «Движение первых», рассказала заместитель руководителя аппарата мэрии Казани Ирина Бочкова. Главная его цель - помочь школьникам в период каникул получить первый рабочий опыт. Причем не где-то, а в городских парках. Здесь подростки смогут внести свою лепту в развитие городских пространств.

Но сначала им предстояло пройти строгий отбор. Всего на конкурс, который проводился перед стартом проекта, подали заявки 180 школьников. А победили только четверо из них.

Теперь победители работают в детском парке «Елмай», крупнейшем в Татарстане. Он, кстати, в апреле стал победителем по итогам II всероссийской премии «Парки России» на форуме в Москве.

Школьники трудятся здесь на разных должностях. Один их них - парк-менеджер. Он проверяет состояние парка, фиксирует проблемы, к примеру, поломки или незаконную торговлю. А арт-менеджер и контент-менеджер организуют мероприятия и ведут телеграм-канал парка. Администратор лаборатории «Архидети» помогает организаторам в реализации их творческих проектов.

Ирина Бочкова считает, что такая деятельность поможет с детства привить участникам проекта любовь к городу и желание сделать его еще лучше.

Но это еще не все, что придумали в исполкоме для детей на лето. В ходе ознакомительных программ юные казанцы в игровой форме изучают деятельность мэрии, создают свои «города мечты» и участвуют в экскурсиях по различным объектам. В ряде муниципальных лагерей - «Заречье», «Ново-Юдино», «Юнитур», «Молодежный» и «Восток» - проходят другие просветительские мероприятия.

