162,5 тысячи раз казанцы отсканировали QR-код в электротранспорте

Город
12 августа 2025  10:15

За последние восемь месяцев пассажиры казанских трамваев и троллейбусов совершили более 218 тысяч бесконтактных платежей через мобильное приложение «Казань транспорт». По данным МУП «Метроэлектротранс», большинство пользователей (162,5 тысячи транзакций) предпочитают оплачивать проезд путем сканирования QR-кодов, в то время как технология геолокации использовалась около 50 тысяч раз.

Инновационный способ оплаты, работающий через привязанную банковскую карту, был внедрен в ноябре 2024 года. Для его использования необходимо скачать приложение, активировать геолокацию и Bluetooth. Система автоматически определяет нахождение пассажира в транспорте и подтверждает списание средств. Альтернативный вариант — сканирование обновленных QR-стикеров, размещенных в салонах.

С момента запуска сервиса приложение «Казань транспорт» установили более 219 тысяч раз. Как отмечают в транспортной компании, бесконтактная оплата не только ускоряет процесс посадки, но и предоставляет пассажирам возможность выбора наиболее удобного способа расчета за проезд.

