Ринат Билялетдинов вспомнил о том, как в «Рубине» ему навязали футболиста

Экс-главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов, ныне возглавляющий объединенный клуб из Подмосковья, вспомнил о том, как в казанском клубе ему навязали футболиста.

«Кидают на стол папку: «Вот досье на игрока…» Отвечаю: «Ладно, ознакомлюсь». И тут слышу: «С ним уже подписан контракт». Протягиваю папку обратно: «Теперь-то она мне зачем?», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что этим игроком был перспективный легионер. Раскрыться футболисту помешал характер: он злоупотреблял индивидуальной игрой и неадекватно реагировал на спортивную агрессию.

Ринат Билялетдинов работал в «Рубине» с января 2014 по сентябрь 2015 года в должностях старшего и главного тренера.