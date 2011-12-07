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Ринат Билялетдинов вспомнил о том, как в «Рубине» ему навязали футболиста

Контракт с игроком был подписан без ведома тренера.

Экс-главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов, ныне возглавляющий объединенный клуб из Подмосковья, вспомнил о том, как в казанском клубе ему навязали футболиста.

«Кидают на стол папку: «Вот досье на игрока…» Отвечаю: «Ладно, ознакомлюсь». И тут слышу: «С ним уже подписан контракт». Протягиваю папку обратно: «Теперь-то она мне зачем?», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что этим игроком был перспективный легионер. Раскрыться футболисту помешал характер: он злоупотреблял индивидуальной игрой и неадекватно реагировал на спортивную агрессию.

Ринат Билялетдинов работал в «Рубине» с января 2014 по сентябрь 2015 года в должностях старшего и главного тренера.

КВ
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