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Александр Кокорин стал игроком «Спартака»

Нападающий подписал трёхлетний контракт с опцией продления ещё на один сезон.

Московский «Спартак» на официальном сайте объявил о переходе 29-летнего нападающего Александра Кокорина. Форвард присоединился к красно-белым на правах свободного агента.

Москвичи предложили Кокорину трёхлетний контракт с возможностью продления соглашения ещё на один сезон.

С февраля 2020 года Александр Кокорин выступал за «Сочи» на правах аренды. За 10 матчей нападающий отличился семь раз, в том числе оформил хет-трик в ворота молодёжки «Ростова». Также игрок отдал три голевые передачи.

Нападающий стал лучшим бомбардиром сочинцев и чаще других наносил удары по воротам соперников (3.1 удара за матч). Кроме того, форвард продемонстрировал третий результат в команде по частоте дриблинга — 1.2 обводки за матч, но при этоv и чаще других терял мяч (2.6 потерь за игру).

КВ
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