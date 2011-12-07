Источник рассказал о зарплате, которую «Рубин» предлагал Кокорину

Журналист Нобель Арустамян в своём Telegram-канале рассказал о зарплате, которую «Рубин» предлагал Александру Кокорину. Он сегодня стал игроком московского «Спартака».

Журналист сообщил, что годовой доход форварда будет на уровне €3 миллионов — с таким же предложением на футболиста выходил и «Локомотив».

«Примерно те же три миллиона в год давал Александру и «Рубин» — там не получилось, ехать в Казань Кокорин не захотел», — объяснил Арустамян.