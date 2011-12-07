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Голкипер сборной России по футболу Игорь Акинфеев завершил свою карьеру в национальной команде

Голкипер сборной России по футболу Игорь Акинфеев назвал недавний чемпионат мира пиком своей карьеры и объявил о завершении своих выступлений в национальной сборной.
Об этом голкипер сообщил на официальном сайте РФС. Там же Станислав Черчесов объявил, что в ближайших двух матчах капитаном сборной России станет Артем Дзюба. Игорь Акинфеев провел в сборной России 15 лет, проведя за сборную 110 матчей.
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