Голкипер сборной России по футболу Игорь Акинфеев завершил свою карьеру в национальной команде

Об этом голкипер сообщил на официальном сайте РФС. Там же Станислав Черчесов объявил, что в ближайших двух матчах капитаном сборной России станет Артем Дзюба. Игорь Акинфеев провел в сборной России 15 лет, проведя за сборную 110 матчей.