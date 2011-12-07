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Артем Николаев выиграл этап Кубка России по лыжным гонкам в Красноярске

Артем Николаев выиграл этап Кубка России по лыжным гонкам в Красноярске
Татарстанский лыжник Артем Николаев выиграл этап Кубка России по лыжным гонкам, который проходил в Красноярске. Дистанцию в 15 км Николаев преодолел за 38 минут 18,7 сек. Еще один татарстанец – Владимир Фролов - пришел на этой дистанции к финишу третьим.
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