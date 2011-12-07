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Регулярный чемпионат КХЛ: «Динамовское дерби» в Риге

Расписание матчей чемпионата на 4 января.

4 января в регулярном чемпионате КХЛ состоятся три встречи. Представляем расписание игрового дня:

  • «Амур» — «Барыс» (Хабаровск, «Платинум-Арена», 10:00 — здесь и далее указано московское время);
  • «Металлург» — «Спартак» (Магнитогорск, «Арена-Металлург», 15:00);
  • «Динамо» — «Динамо М» (Рига, «Арена-Рига», 20:30).
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