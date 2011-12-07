В лыжном марафоне ожидается участие чуть более 300 человек

На сегодняшний день для участия в Казанском лыжном марафоне заявки подали 285 человек. Об этом на пресс-конференции рассказал председатель Комитета физической культуры и спорта Исполнительного Комитета Казани Альберт Салихов.

По прогнозам организаторов, в выходные на старт выйдут около 350 спортсменов. Годом ранее в марафоне приняли участие более 500 человек.

«Интерес к марафону не падает, все дело в состоянии трассы. Спортсмены на связи, переживают за качество трассы, если она плохая, то портится инвентарь. В этом году, думаю, во всех лыжных соревнованиях сокращается количество участников», — считает Альберт Салихов.

Из-за плохих погодных условий организаторы в этом году также отказались от проведения детского и женского забегов в юбках на километр.