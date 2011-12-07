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ЦСКА дома обыграл мадридский «Реал»

Футболисты московского ЦСКА во втором матче группового этапа Лиги чемпионов сумели в «Лужниках» обыграть мадридский «Реал» - 1:0.
На второй минуте встречи Влашич использовал свой шанс в контратаке. Весь матч армейцы отбивались, к тому же в концовке с поля был удален Акинфеев. Но победу ЦСКА сохранил даже вдесятером.
КВ
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