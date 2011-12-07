Владивостокский «Спартак-Приморье» могут признать победителем Суперлиги текущего сезона, который был досрочно остановлен из-за пандемии COVID-19. Распределение мест в турнирной таблице предстоит утвердить Министерству спорта страны. Об этом пишет primamedia.ru.

По итогам прерванного регулярного чемпионата «Спартак-Приморье» замер на первом месте в турнирной таблице. На второй строчке остановилась «Самара», а замкнул тройку ярославский «Буревестник». Если клуб из Владивостока признают чемпионом, то это будет четвертый титул клуба в Суперлиге.

Добавим также, что следующий сезон «Спартак-Приморье» рискует пропустить — власти Приморского края намерены урезать финансирование профессиональных команд.