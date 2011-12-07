Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

«Спартак-Приморье» могут признать победителем Суперлиги

Следующий сезон клуб из Владивостока рискует пропустить.

Владивостокский «Спартак-Приморье» могут признать победителем Суперлиги текущего сезона, который был досрочно остановлен из-за пандемии COVID-19. Распределение мест в турнирной таблице предстоит утвердить Министерству спорта страны. Об этом пишет primamedia.ru.

По итогам прерванного регулярного чемпионата «Спартак-Приморье» замер на первом месте в турнирной таблице. На второй строчке остановилась «Самара», а замкнул тройку ярославский «Буревестник». Если клуб из Владивостока признают чемпионом, то это будет четвертый титул клуба в Суперлиге.

Добавим также, что следующий сезон «Спартак-Приморье» рискует пропустить — власти Приморского края намерены урезать финансирование профессиональных команд.

КВ
Лента новостей