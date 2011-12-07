Тина Канделаки о Евро-2020 и «Матч ТВ»: 17 матчей мы покажем в прямом эфире

До старта чемпионата Европы-2020 остаётся чуть более недели: отложенный на год праздник футбола притянет внимание болельщиков, а вместе с этим повысит рейтинги телеканалов-вещателей. Главная схватка среди каналов велась за право показа в прямом эфире матчей сборной России и «Матч ТВ» в этой борьбе уже проиграл.

Первоначальная сетка вещания, которая была разослана по СМИ, охватывала три первых дня Евро-2020 и выглядела следующим образом: Первый канал и «Россия-1» транслировали по два матча, а «Матч ТВ» — ноль. Освещение ЧЕ-2020 на федеральном спортивном канале ограничивалось аналитическими программами и обзорами игрового дня. Более того — из прямого эфира пропали аж три матча, в том числе соперников сборной России по группе: Дании и Финляндии. Внимание на это обратила «Комсомольская правда».

Туманная история даже вокруг трансляции встреч сборной России: стартовую игру с Бельгией покажет «Россия-1», а вот судьба матчей с Финляндией и Данией определилась лишь вечером 2 июня. Первый канал опубликовал пресс-релиз, в котором анонсировал трансляцию упомянутых выше матчей. Примечательно, что трудности с вещанием начались ещё с контрольного матча команды Станислава Черчесова против Польши: в федеральном эфире её не стали показывать ни Первый, ни «Россия-1». Не увидели игру и зрители «Матча», а трансляцию в итоге организовали на… «РЕН ТВ». Так почему федеральный спортивный канал теперь оставили ещё и без единого матча сборной на Евро-2020?

По версии «КП», такая неразбериха с показом футбола стала следствием трудных отношений между главой компании TeleSport Group (именно она владеет правами на показ матчей сборной России, а также игр Евро-2020 в РФ) Петром Макаренко и генеральным продюсером «Матч ТВ» Тиной Канделаки. Макаренко работает на отечественном медиа-рынке с 1990-х годов, а с 2010-го возглавляет TeleSport. Бизнес компании довольно прост: покупка, а затем перепродажа прав на трансляции спортивных событий российским телеканалам. Кроме того, TeleSport реализует приобретённые права через соцсети — именно так, например, пользователи VK могли смотреть матчи чемпионатов Италии и Испании. Пути TeleSport и «Матч ТВ» неоднократно пересекались в контексте трансляций матчей сборной России, а Тина Канделаки даже высказывала свою точку зрения в Telegram-канале.

Клубок противоречий вокруг оставшихся игр Евро-2020 был развязан вечером 3 июня: «Матч ТВ» всё же покажет 17 встреч в прямом эфире.

«Право распределения матчей находится на стороне правообладателя. Мы, как покупатель, принимаем правила игры собственника прав. Распределение игр правообладателем является той данностью, на основе которой мы выстраиваем нашу программную сетку на период Евро. При этом мы со своей стороны сделали максимум: построили целую студию, заранее сверстали планы по обвязкам трансляций и производству околоспортивного контента», — заявила Канделаки в беседе с ТАСС.

При этом она добавила, что канал покажет 17 матчей Евро. С учетом повторов игр, показанных другими телеканалами, на «Матч ТВ» будут в итоге показаны все матчи Евро-2020.

Тем не менее, спорные моменты не разрешены до конца. Так, под вопросом трансляция заключительной контрольной игры перед Евро-2020 между Россией и Болгарией, которая состоится 5 июня. По данным «РБ-Спорт», этот матч должен был показать Первый канал при условии, что хоккейная сборная России не пробьётся в полуфинал ЧМ-2021. Два спортивных события по времени накладывались друг на друга, а предпочтение Первый отдал хоккею. В четверг вечером россияне вылетели с ЧМ на стадии четвертьфинала, уступив Канаде в овертайме. Видимо, спаррингу Россия — Болгария на Первом канале всё же быть.