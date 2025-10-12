Казань вошла в престижный рейтинг умных городов СНГ и БРИКС+

Столица Татарстана подтвердила статус одного из ведущих цифровых регионов России, войдя в международный рейтинг умных городов, подготовленный аудиторской компанией Kept. Исследование оценивало внедрение передовых технологий в городскую среду по 76 показателям.

Хотя в общем зачете Казань отнесена к группе городов «с потенциалом для развития», ее результаты по ключевым критериям оказались сильными. Наивысшую позицию — седьмое место — город занял в категории «Устойчивое развитие». Также он вошел в топ-10 по направлениям «Умное городское управление» и «Умный транспорт», расположившись на девятой строчке.

Аналитики особо отметили развитие цифрового образования. Единая образовательная платформа Казани получила максимальный балл, как и в Москве и Пекине, благодаря функциям электронной записи в школы и детсады. Кроме того, Казань оказалась в числе немногих городов, где доступно полноценное онлайн-обучение в вузах.

Высокие оценки город получил за посещаемость портала и активность в соцсетях, а также за возможность напрямую отправлять обращения в муниципальные органы. Инфраструктурными преимуществами стали обширная сеть бесплатного Wi-Fi, высокая доля пользователей интернета и большое количество камер фотовидеофиксации.