Владимир Галузин стал игроком «Нефтехимика»

Нижнекамский «Нефтехимик» объявил о подписании однолетнего контракта с 31-летним нападающим Владимиром Галузиным.

Хоккеист большую часть карьеры провел в нижегородском «Торпедо». В сезоне 2019/20 хоккеист перебрался в «Магнитку», где отыграл 17 матчей и набрал 2 (1+1) очка. Затем он стал игроком «Ак Барса» — за казанский клуб провел 13 игр «регулярки», забросил две шайбы с показателем полезности «минус 2». После минувшего сезона «барсы» приняли решение расторгнуть контракт с нападающим, хотя соглашение действовало еще сезон.