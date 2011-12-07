«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Нефтехимиком»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» дома проиграл «Салавату Юлаево» — 1:4. Отметим, что в составе уфимцев в этой встрече было задействовано большое количество игроков молодёжной команды.

«Нефтехимик» смог первым открыть счёт — шайбу забросил Владимир Галузин, но провалил вторую половину второго периода, пропустив три гола. Ещё одна шайба побывала в воротах нижнекамцев в третьем периоде. «Салават» трижды смог реализовать численное большинство.

Уфимцы остались в тройке лидеров «Востока», а «Нефтехимик» разместился на девятой строчке конференции.