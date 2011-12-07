Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

КХЛ: «Ак Барс» встречается с московским «Динамо»

Расписание матчей регулярного чемпионата на 6 января.

6 января в регулярном чемпионате КХЛ состоятся три встречи. Представляем расписание игрового дня:

  • «Амур» — Барыс» (Хабаровск, «Платинум-Арена», 10:00 — здесь и далее указано московское время);
  • «Трактор» — «Спартак» (Челябинск, «Арена-Трактор им. В. Белоусова», 15:00);
  • «Ак Барс» — «Динамо М» (Казань, «Татнефть-Арена», 17:00).
КВ
Лента новостей