«Ак Барс» подтвердил возвращение Бурмистрова

28-летний воспитанник «Ак Барса» Александр Бурмистров подписал контракт с казанской командой. Информация об этом опубликована на официальном сайте клуба. Хоккеист заключил однолетнее соглашение.

«Хочу приносить пользу родной команде в каждом матче и добиться с ней максимальных целей: думаю, что «Ак Барс» будет одним из фаворитов нового сезона», — приводит слова Бурмистрова сайт казанцев.

Александр Бурмистров в 2009 году отправился в Северную Америку, где в 2010-м выбран в 1-м раунде драфта под общим 8-м номером клубом «Атланта Трэшерз». Два сезона игрок провел в «Виннипег Джетс», но в 2013-м вернулся в «Ак Барс». В 2015-м хоккеист второй раз попытал счастье в «Виннипег Джетс», но два сезона спустя был выставлен на драфт отказов, где его забрала «Аризона Койотис». Последним клубом Бурмистрова в НХЛ стал «Ванкувер Кэнакс».