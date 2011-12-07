Стали известны сроки сдачи в эксплуатацию стадиона «Нефтехимик»

Обновленный стадион «Нефтехимик» будет сдан в эксплуатацию после 20-го июня. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Нижнекамска.

В ходе реконструкции, стартовавшей в прошлом году, на стадионе полностью обновили трибуны, мачты освещения, информационное табло, раздевалки. Был постелен новый искусственный газон с системами обогрева и полива поля.

Вместимость стадиона осталась на прежнем уровне — 3,1 тыс. зрителей, что не позволит, исходя из текущего регламента, проводить в Нижнекамске матчи РПЛ. По итогам минувшего сезона «Нефтехимик» финишировал на 5-м месте в ФНЛ.