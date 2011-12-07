Министр спорта РФ: Перенос дат проведения Игр стран СНГ - 2020 не планируется

Даты проведения Игр стран СНГ - 2020 не планируют переносить. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин во время совещания по вопросам проведения спортивного мероприятия с руководителями госуправления физической культурой и спортом государств — участников СНГ, сообщает ТАСС.

«Мы планируем провести игры с 4 по 11 сентября, на данный момент изменений не предвидится. Что касается транспорта, то прилет участников чартерными рейсами, наверное, оптимальное решение. Конечно же, мы сделаем все возможное, чтобы люди прилетели и улетели в один день чартерным рейсом», — сказал Матыцин.

Напомним, первые Игры стран СНГ должны были пройти с 20 по 27 августа в Казани. Соревнования включают в себя 22 вида спорта, в которых примут участие спортсмены в возрасте от 14 до 23 лет. Планируется разыграть 280 комплектов медалей.