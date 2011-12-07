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«Рубин» сыграл вничью с «Уралом»

Контрольный матч прошёл в Казани.

В воскресенье «Рубин» провёл на клубной базе контрольный матч против «Урала». Игра завершилась ничейным результатом — 1:1.

На гол Игоря Коновалова гости ответили мячом за авторством Рафала Августыняка.

Отметим, что казанский клуб задействовал в матче следующий состав: Медведев (в), Зуев (Зотов, 46), Бегич, Тарасов (к), Меркулов (Самошников, 46), Абильдгор, Йевтич (Пухаев, 73), Макаров (Михайличенко, 81), Хван (Могилевец, 46), Бакаев (Стрельчук, 79), Шатов (Игорь Коновалов, 46).

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