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Тимур Фаткуллин пополнил ряды «Ак Барса»

Как сообщает пресс-служба казанского «Ак Барса», защитник нижнекамского «Нефтехимика» пополнил ряды «Ак Барса».
В Казани Фаткуллин будет играть под номером 7. Он перешел в обмен на денежную компенсацию. Игрок уже выступал за «Ак Барс», а в этом сезоне сыграл в КХЛ в трех матчах, не набрав очков.
КВ
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