Полузащитник «Рубина» Денис Макаров — единственный россиянин, вошедший в символическую сборную молодежного ЕВРО-2021 по версии УЕФА.

Всего в списке представлены игроки девяти из 16 сборных, участвовавших в финальной стадии первенства.

Напомним, что молодёжная сборная России по футболу не смогла пробиться в финальную часть турнира, заняв итоговое третье место в группе. 23-летний россиянин сыграл во всех трех матчах национальной команды и отметился одним голом в ворота исландцев.