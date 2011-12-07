Экс-нападающий «Рубина» забил гол в прощальном матче

Нападающий Сергей Корниленко, выступавший в казанском «Рубине» в 2010 году, забил гол в прощальном матче. Это произошло в игре между «Крыльями Советов» и «Краснодаром-2».

Форвард взял паузу в карьере в июле 2019 года, работал в системе клуба в должности тренера и спортивного директора, а в феврале 2021 года был вновь внесён в заявку. Корниленко появился на поле на 82-й минуте и спустя минуту вколотил шестой мяч в ворота «Краснодара-2».

Напомним, что нападающий выступал за «Рубин» на правах аренды. Форвард провёл 13 матчей в РПЛ и Лиге чемпионов, забил три гола и отдал одну голевую передачу. С 2011 года Корниленко играл за «Крылья Советов».