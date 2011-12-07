УНИКС вновь сыграет на Кубке Гомельского

УНИКС в пятый раз примет участие в Кубке Гомельского. Казанский клуб заменит в составе участников турнира греческий «Панатинаикос», сообщают «РИА-Новости».

«Греки прислали организаторам благодарности и извинения. Они вынуждены были отказаться от участия из-за больших сложностей по перемещению и оформлению документов», — заявили в пресс-службе ЦСКА.

Предсезонный турнир пройдёт в столице России 17–18 октября. Помимо УНИКСа в нём примут участие ЦСКА, «Црвена Звезда» и «Локомотив-Кубань». Последний станет соперником казанцев на стадии полуфинала.

Напомним, что УНИКС выигрывал бронзу Кубка Гомельского в 2015 году, обыграв в матче за третье место испанский клуб «Лабораль Кутча» (90:86). Ещё три раза казанцы терпели фиаско, встречаясь с греческими «Панатинаикосом», «Олимпиакосом» и «Промитеасом».